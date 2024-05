Defender for Cloud Apps: più sicurezza in Edge for Business

Microsoft ha annunciato Microsoft Defender for Cloud Apps nel 2021 come estensione della serie Defender di prodotti e servizi per la sicurezza software dell'azienda. Si tratta di una suite di strumenti e funzionalità progettati per proteggere le app basate su cloud di un'azienda e i dati a cui accedono. Adesso, Microsoft ha annunciato che Defender for Cloud Apps sta espandendo il proprio ambito per includere app cloud basate su browser tramite il browser Edge for Business. Sul proprio blog, l’azienda ha dichiarato che: “La protezione interna al browser elimina la necessità di proxy, migliorando sia la sicurezza che la produttività, in base a policy di sessione applicate direttamente al browser. A seconda del rischio associato all'utente, come quando accede da un dispositivo non gestito, gli amministratori possono limitare l'accesso alle app. Inoltre possono creare policy granulari che impediscono operazioni di download, caricamento, copia, taglio o stampa durante una sessione.

Defender for Cloud Apps: blocco dei download e del caricamento di file sospetti

Una volta che Defender for Cloud Apps è stato configurato dagli amministratori per Edge, il browser può bloccare l'accesso al download di file sospetti. Inoltre, può anche bloccare il caricamento di determinati file e altro ancora. Come riporta ancora il post del blog: “nello specifico, quando un utente tenta di scaricare un file contenente informazioni riservate sulla carta di credito da un sito di SharePoint tramite il browser Edge for Business, Defender for Cloud App applicherà i criteri di sessione per bloccare questa azione. Queste restrizioni vengono implementate senza problemi per gli utenti senza influire sulla loro produttività.

Inoltre, gli amministratori possono configurare Defender for Cloud Apps per il browser Edge della propria azienda senza troppi sforzi. Ciò è dato dal fatto che la soluzione SaaS (Software as a Service) utilizzerà automaticamente i controlli integrati in quel browser. Se un browser Edge for Business è stato configurato per utilizzare Defender for Cloud Apps, tali utenti potranno riconoscerlo vedendo una nuova icona "lucchetto" nella barra degli URL in alto. Finora, Edge for Business è l'unico browser in grado di utilizzare Microsoft Defender for Cloud Apps. Non si sa se Microsoft intende espandere il proprio supporto per altri browser, come Google Chrome.