Windows 11 migliora la rilevabilità dei dispositivi Bluetooth

Microsoft cambierà presto il modo in cui funziona la rilevabilità dei dispositivi Bluetooth nel suo sistema operativo. Com’è noto, quando si collegano nuovi dispositivi al Bluetooth del PC, alcuni di questi non compaiono nell'elenco delle periferiche disponibili. Ciò accade perché l’attuale versione di Windows 11 filtra i dispositivi non comuni, ad esempio una bilancia intelligente o un sensore di temperatura. Per farlo funzionare, bisogna modificare un'opzione specifica nell'app Impostazioni. Fortunatamente, Microsoft ha deciso di migliorare le cose. Windows 11 build 26052, rilasciato la scorsa settimana nei canali Dev e Canary, cambia infatti il modo in cui funziona la rilevabilità Bluetooth. Il sistema operativo ora rileva correttamente tutti i dispositivi nelle vicinanze e filtra i tipi non comuni in un elenco separato. Non richiede più la modifica delle impostazioni e permette di accedere a tali periferiche cliccando sull'opzione “Mostra tutti i dispositivi”.

Windows 11: come visualizzare i dispositivi Bluetooth non comuni

Gli utenti con sistema operativo Windows 11 24H2 build 26052 possono accedere all'opzione “Mostra tutti i dispositivi” nel menu Accesso rapido o durante la scansione dei dispositivi Bluetooth nell'app Impostazioni. Se si utilizza la versione stabile del sistema, per essere sicuri che il computer "veda" tutti i dispositivi nelle vicinanze, basta recarsi su “Impostazioni”, poi “Bluetooth e dispositivi”, “Dispositivi” e selezionare “Avanzate” dal menu a discesa. Windows 11 build 26052 presenta molte altre modifiche interessanti nell'app Impostazioni. Ora è disponibile una nuova utility per verificare come funziona l'elaborazione del microfono. Sono inoltre stati inclusi uno strumento per la gestione dei profili colore, una nuova funzionalità di accessibilità che consente di far sì che Windows 11 pronunci il testo utilizzando la voce dell’utente e persino un upscaler AI integrato.

Bisogna comunque tenere presente che, attualmente, la build 26052 presenta alcuni problemi piuttosto notevoli che provocano il crash dei giochi con schermate verdi mortali e persino partizioni rotte con perdita di dati durante il rollback. Infine, alcuni utenti hanno anche riscontrato problemi di errore di installazione.