Microsoft introduce la Super Risoluzione AI su Windows 11

L'ultima build di anteprima di Windows 11 contiene diverse funzionalità non annunciate che fanno luce su ciò che Microsoft prevede di rilasciare entro la fine dell'anno la versione già confermata di Windows 11 24H2 (o qualsiasi altra versione successiva). Una di queste funzionalità è l'upscaler AI o “Super Resolution”, un termine familiare per chi ha schede grafiche NVDIA, AMD e Intel supportate. Tale funzionalità, presente su Windows 11 build 26052, permette di attivare la "Super risoluzione automatica". Per fare ciò basta recarsi su Impostazioni, poi Display e, infine, Grafica. La descrizione della funzionalità afferma che può “utilizzare l'intelligenza artificiale per far sì che i giochi supportati funzionino in modo più fluido e con dettagli migliorati”. È anche presente un link generico al blog degli sviluppatori di Microsoft DirectX, che dovrebbe essere successivamente sostituito con uno che reindirizza alla documentazione ufficiale.

Microsoft: come attivare la Super Risoluzione su Windows 11

Gli upscaler AI (Nvidia DLSS, AMD FSR e Intel XeSS) consentono di ottenere maggiori prestazioni dalla scheda grafica. Ciò avviene eseguendo il rendering dell'immagine con una risoluzione inferiore e quindi convertendola a valori più alti con la magia dell'intelligenza artificiale. Attivarlo o disattivarlo non influisce sull'FPS nei videogame. Bisogna quindi aspettare che Microsoft annunci ufficialmente tale novità e capire come dovrebbe funzionare l'upscaler integrato in Windows 11. Si dice che la funzionalità richiederà un'unità di elaborazione neurale o core speciali per l'elaborazione dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, non tutte le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale di Windows 11 richiedono hardware specializzati. Probabilmente ciò verrà spiegato da Microsoft in seguito.

Se si desidera provare Super Risoluzione automatica in Windows 11, basta abilitarla utilizzando l'app ViVeTool. In primis è necessario scaricare ViveTool da GitHub e decomprimere i file in una cartella sul proprio PC. In seguito, si dovrà avviare il prompt dei comandi come amministratore e recarsi sulla cartella ViVeTool utilizzando il comando CD (ad esempio CD C:\vive). Digitare poi il comando vivetool /enable /id:39695921 /variant:3 e premere Invio. L’ultimo passo da fare sarà quello di riavviare il PC. Infine, un’ultima funzionalità nascosta nella build 26052 è la possibilità di insegnare a Windows 11 a parlare con la voce dell’utente. Come l'upscaler AI, non funziona ancora ma, con buona probabilità, anche questa funzionalità verrà integrata nelle prossime settimane.