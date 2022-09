Windows 11: Microsoft vuole modernizzare la system tray

Il fatto che Microsoft intenda migliorare la barra delle applicazioni di Windows 11 non è assolutamente una novità, lo dimostra anche la recente aggiunta delle funzioni pensate per gestire meglio quest’ultima tramite tablet. Con l’arrivo di Windows 11 22H2, però, ne vedremo delle belle, come si suol dire.

Windows 11: ecco le migliorie per la system tray

Con il prossimo major update del sistema operativo, infatti, il colosso di Redmond dovrebbe ritoccare la system tray della barra delle applicazioni al fine di renderla più ordinata e moderna, dal design in perfetta linea con la filosofia del resto del sistema operativo, o almeno questo è quel che emerge dalle modifiche implementate nell’ultima build di Windows 11 e segnalate da Windows Latest.

Più in dettaglio, Microsoft ha apportato modifiche al pulsante che consente di visualizzare le icone nascoste, permettendo agli utenti di determinare quante e quali icone mostrare nella system tray. Da tenere presente che pure le stese icone sono state soggette a ritocchi, in maniera tale da avere un aspetto più affine a quello dell’intero sistema.

Per rendere Windows 11 ancora più user-friendly e per ridurre il disordine, Microsoft intende altresì permettere di disattivare del tutto la system tray, mettendo quindi gli utenti in condizione di nascondere tutte le icone di sistema e dei processi in background che potranno poi essere visualizzate all’occorrenza aprendo un menu a tendina apposito, accessibile sempre dal lato destro della barra delle applicazioni. In questo caso specifico, saranno mostrati solo gli indicatori della connessione Wi-Fi, del volume, la data e l’orario, come visibile pure nello screenshot presente di seguito.

Sfortunatamente le modifiche in questione vanno attualmente a creare problemi nell’utilizzo del drag and drop per riordinare le icone, ma con ogni probabilità si tratta di un piccolo bug che verrà corretto in un secondo momento da Microsoft.