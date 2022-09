Windows 11 2022 Update: il rilascio è imminente

Il primo e tanto atteso major update di Windows 11, l'aggiornamento 22H2, sembra essere finalmente in dirittura d’arrivo. Come segnalato da Windows Latest, il rilascio è infatti imminente e quasi sicuramente avverrà entro il mese corrente, in teoria martedì 20 settembre, quindi a meno di un anno di distanza dall’uscita del sistema operativo (avvenuta il 5 ottobre 2021). A quanto pare, Microsoft ha battezzato l'update con il nome di Windows 11 2022 Update, ma non è escluso che possa ancora essere soggetto a modifiche.

Per il momento, è però bene tenerlo presente, mancano ancora delle conferme ufficiali da parte di Microsoft al riguardo. Nonostante ciò, la testi del debutto alle porte viene avvalorata dalla recente distribuzione di WDK (Windows Driver Kit), SDK (Software Development Kit) ed EWDK (Enterprise Windows Driver Kit). Riportiamo di seguito (in forma tradotta) quanto è possibile leggere nel documento pubblicato la scorsa settimana sulle pagine del supporto.

Windows SDK (10.0.22621) per Windows 11 versione 22H2 fornisce le intestazioni, le librerie, i metadati e gli strumenti più recenti per la creazione di applicazioni Windows. Usare questo SDK per compilare applicazioni piattaforma UWP (Universal Windows Platform) (UWP) e Win32 per Windows 11, versione 22H2 e versioni precedenti Windows.

Da tenere presente che l’aggiornamento potrebbe non essere disponibile per tutti in contemporanea. In un primo momento potrebbe interessare solo i dispositivi di più recente produzione, come il Surface Pro 8 e il Dell XPS, per poi giungere su tutti gli altri. Verrà reso accessibile sotto forma di update automatico, ma chiaramente si potrà procedere anche con il download manuale.

