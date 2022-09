Windows 11: in arrivo una nuova taskbar per tablet

Microsoft non ha mai riscosso particolare successo in fatto di tablet, un mercato ove invece la concorrenza - in special modo Apple - è riuscita ad affermarsi, ma ciò non significa assolutamente che l’azienda intenda starsene con le mani in mano. È infatti notizia degli ultimi giorni quella che il colosso di Redmond vuole implementare in Windows 11 varie migliore pensate proprio per la suddetta categoria di dispositivi, tra cui una barra delle applicazioni rinnovata e ottimizzata per i tablet.

Windows 11: barra delle applicazioni ad hoc per tablet

Andando più in dettaglio, questa revisione andrebbe ad eliminare alcune funzionalità superflue della taskbar, dando priorità a maggiore intuitività e immediatezza. Le nuove opzioni dovrebbero essere gestibili direttamente dall’utente dalle impostazioni del sistema operativo, come mostra lo screenshot dell’anteprima visibile di seguito.

Da tenere presente che la funzionalità si attiverebbe soltanto sui dispositivi 2-in-1, oltre che ovviamente i tablet, mentre non è chiaramente disponibile su desktop essendo pensata per i device touch.

La funzionalità era in realtà stata già introdotta su Windows 11 ad inizio anno, ma l’azienda ha deciso di ritirarla dalle versioni anteprima a causa di alcuni problemi.

Il ripristino dovrebbe avvenire nella build 25193 con alcune modifiche, tra cui l’inserimento di due modalità: compressa ed espansa. La prima è chiaramente concepita per i tablet di piccole dimensioni e da maggior spazio alle app desktop, mentre la seconda va ad ottimizzare la taskbar per il tocco aumentando l’ampiezza delle icone. Per passare da uno stato all’altro è sufficiente scorrere con il dito verso l’alto o il basso nella parte inferiore della schermata.