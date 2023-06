Windows 11: Microsoft ha aggiornato l'elenco delle CPU

Dopo il rilascio dell’aggiornamento Moment 3 per Windows 11 22H2 avvenuto alla fine dello scorso mese, nel corso degli ultimi giorni Microsoft ha provveduto ad aggiornare l’elenco dei processori supportati dal suo più recente sistema operativo, ampliandone la compatibilità. La cosa assume particolare rilievo, non solo perché viene ampliata la compatibilità delle CPU, andando a comprendere pure soluzioni di recentissima produzione, ma anche perché si tratta del primo aggiornamento di tale lista da ottobre dello scorso anno.

Windows 11: nuove CPU compatibili in elenco

Come si può notare consultando direttamente la pagina di supporto dedicata sul sito Microsoft, nella lista delle CPU supportate da Windows 11 22H2, per quel che riguarda Intel, vengono adesso elencati processori quali Core i9-13900KS da 6 GHz e altre CPU mobile della serie Raptor Lake come l’ i5-1334U, 1335U, 1335UE, 13500HS.

Interessanti anche le novità per quel che riguarda AMD, dove sono stati aggiunti i chip con 3D V-cache, come nel caso di 5800X3D basato su AM4, ma anche dei più recenti 7950X3D, 7900X3D e 7800X3D basatI su AM5. Tra le altre SKU AM4 è senz'altro da segnalare l’aggiunta dei Ryzen 3 4100, Ryzen 5 4500, 5500 e 5600, mentre sempre fronte AM5 ci sono adesso le Ryzen 7 7700 e Ryzen 5 7600. Per quel che riguarda il versante mobile, invece, figurano in elenco i processori Ryzen 5 5625U, il 5625C e il Ryzen 5425U. Sono stati altresì aggiunti molti processori della serie AMD 7000U.

Nell’elenco relativo alle CPU Qualcomm supportate, poi, ora è presente lo Snapdragon 8cx Gen 3 ed il Microsoft SQ3.

