Windows 11: lo Snipping Tool includerà forme negli screenshot

Microsoft sta lavorando su alcune nuove funzionalità per Snipping Tool (strumento di cattura), l'app predefinita di Windows 11 per l'acquisizione di screenshot. Dopo l'aggiunta della registrazione dello schermo e del riconoscimento ottico delle immagini (OCR), l'azienda sta per introdurre la possibilità di aggiungere forme di base ai propri screenshot. Tale funzionalità è stata individuata dal leaker @PhantomOfEarth, il quale ha condiviso un video dimostrativo sul proprio account X. Purtroppo, l'app aggiornata non è ancora disponibile nemmeno su Windows Insider, ma è probabile che la funzionalità venga introdotta già nei prossimi giorni.

Coming soon to Snipping Tool: you will be able to add shapes such as circles and arrows to images you are editing! pic.twitter.com/JaEGsSERhQ — PhantomOcean3 ☃️ (@PhantomOfEarth) January 17, 2024

Strumento di cattura Windows 11: tutte le nuove opzioni in arrivo

Come si può notare dal video pubblicato dal leaker su X, un futuro aggiornamento dello Snipping Tool consentirà agli utenti di aggiungere forme basiche, come quadrati, cerchi, linee e frecce. Inoltre, sarà possibile cambiarne i colori e attivare o disattivare il riempimento della forma. Gli utenti Windows 11 potranno anche personalizzare i contorni con opzioni di spessore e colore. La possibilità di aggiungere forme agli screenshot renderà lo Strumento di cattura un'alternativa molto più attraente rispetto ad app note per acquisire screenshot, come ShareX o Snagit. Inoltre, si tratta di una delle pochissime nuove aggiunte di Microsoft che non riguardano l’intelligenza artificiale (come visto ad esempio con l’introduzione della funzionalità AI Cowriter di Blocco Note).

L’azienda di Redmond non ha ancora annunciato quando rilascerà in via ufficiale l'aggiornamento dell'app Snipping Tool su Windows 11 con il supporto alle forme. Tuttavia, il leaker @PhantomOfEarth afferma che la funzionalità è già presente e funziona bene nella versione 11.2312.33.0 (l'ultima rilasciata per gli Insiders). Pertanto, è molto probabile che l'azienda lo sveli presto ai Windows Insider, magari insieme alla prossima build di anteprima di Windows 11. Per quanto riguarda la versione stabile, non è chiaro quando tale funzionalità verrà integrata. È tuttavia possibile che ciò avvenga entro la prima metà del 2024.