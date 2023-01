Windows 11: Strumento di cattura rinnovato e altre novità

Microsoft ha recentemente reso disponibili le Insider Preview Build 22621.1245 e 22623.1245 di Windows 11 agli iscritti al canale Beta. Gli aggiornamenti portano in dote alcune e interessanti novità, tra cui quella relativa allo Strumento di cattura del sistema operativo, per il quale il colosso di Redmond ha finalmente aggiunto il supporto alla registrazione dello schermo, evitando quindi di dover ricorrere a soluzioni di terze parti e semplificando di gran lunga l'esecuzione della suddetta operazione.

Windows 11: le principali novità delle Insider Preview Build 22621.1245 e 22623.1245

In precedenza, oltre che sfruttando strumenti di terze parti, per registrare lo schermo era possibile usare la Xbox Game Bar, ma il funzionamento non era garantito con tutte le app, mentre con il nuovo strumento di Windows, già reso disponibile per gli addetti ai lavori nel canale Dev lo scorso anno, il tutto risulta molto più intuitivo.

Adesso, dunque, per registrare lo schermo del computer dopo aver cliccato sull'opzione apposita, l'utente può selezionare la parte dello schermo da registrare e a processo ultimato si potrà visualizzare l'anteprima della registrazione prima di salvarla o condividerla.

Da tenere presente che le build in questione includono pure altre modifiche e correzioni, tra cui il superamento di una serie di bug relativi al Task Manager. Microsoft è inoltre impegnata nello sviluppo di un nuovo mixer per il volume che, così come fatto notare da diversi utenti, sembra essere fortemente ispirato a "EarTrumpet", un popolare strumento audio di terze parti proprio per i sistemi operativi dell'azienda di Redmond.

