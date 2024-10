Windows 11 KB5043145 causa cicli di riavvio e blue screen

Microsoft ha avvertito gli utenti che alcuni sistemi Windows 11 entrano in loop di riavvio o potrebbero bloccarsi con schermate blu dopo l'installazione dell'aggiornamento di anteprima KB5043145 di settembre 2024. L’update di questo mese è stato rilasciato giovedì scorso e introduceva alcune correzioni di bug, soprattutto relative a Edge e blocchi del task manager. Un giorno dopo il rilascio, Redmond ha aggiunto un nuovo problema noto al documento di supporto, confermando che Windows 11 22H2 e 23H2 potrebbero non rispondere. Come affermato da Microsoft: "Dopo aver installato questo aggiornamento, alcuni clienti hanno segnalato che il loro dispositivo si riavvia più volte o non risponde più con schermate blu o verdi. Secondo i report, alcuni dispositivi aprono automaticamente lo strumento di riparazione automatica dopo ripetuti tentativi di riavvio. In alcuni casi, può essere attivato anche il ripristino di BitLocker".

In una voce separata sulla dashboard di integrità di Windows, Microsoft ha anche esortato i clienti che riscontrano problemi di avvio dopo aver installato l'aggiornamento di anteprima KB5043145 a inviare un report tramite Feedback Hub per fornire maggiori dettagli. Come indicato dall’azienda di Redmond: "Stiamo attualmente esaminando questo problema. Forniremo un aggiornamento quando saranno disponibili maggiori informazioni".

Windows 11: gli altri bug risolti simili risolti dall’azienda

Lo scorso agosto, Microsoft ha anche risolto un problema noto che causava problemi di avvio e blocchi sui sistemi Windows Server 2019. Gli ingegneri di Redmond stanno anche correggendo un altro bug che innesca problemi di avvio Linux su sistemi dual-boot con Secure Boot abilitato. Entrambi questi problemi noti sono stati introdotti dagli aggiornamenti di sicurezza di Windows di agosto 2024. Inoltre, lo stesso mese, Microsoft ha corretto un bug negli aggiornamenti di sicurezza di Windows di luglio 2024. Questo causava l'avvio di alcuni dispositivi Windows nel ripristino di BitLocker. Un mese prima, aveva risolto un altro problema noto introdotto dall'aggiornamento di anteprima KB5039302 di giugno 2024. In questo caso, l’errore innescava loop di riavvio e problemi alla barra delle applicazioni sui sistemi Windows 11. Ad oggi l’azienda di Redmond non ha rilasciato una patch dedicata al nuovo bug. Tuttavia, è possibile che ciò avvenga nei prossimi giorni.