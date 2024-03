Windows 11 KB5035942 abilita funzionalità di Moment 5 per tutti

Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento di anteprima non di sicurezza KB5035942 di marzo 2024 per Windows 11 23H2, che abilita le funzionalità di Moment 5 per impostazione predefinita e risolve 18 problemi noti. Questo aggiornamento cumulativo facoltativo mensile consente agli utenti e agli amministratori di Windows di testare i miglioramenti e le correzioni del sistema operativo che saranno resi generalmente disponibili con la versione Patch Tuesday del mese prossimo. Tuttavia, a differenza degli aggiornamenti cumulativi del Patch Tuesday, Windows 11 KB5035942 non include aggiornamenti di sicurezza. Il nuovo update attiverà per impostazione predefinita funzionalità di "Moment 5" per tutti gli utenti. Queste includono nuove competenze e plug-in di Copilot, più contenuti nella schermata di blocco di Windows, funzionalità Clipchamp e Foto basate sull'intelligenza artificiale, suggerimenti Snap intelligenti, nuove funzionalità Windows 365 Boot entreprise.

L'aggiornamento Windows 11 KB5035942 risolve anche 18 problemi noti. Tra questi è stato risolto il problema relativo al blocco dell'app Impostazioni quando viene utilizzata per rimuovere dispositivi Bluetooth. È stato poi risolto un problema che impedisce la disponibilità di alcune app e funzionalità. Ciò si verifica dopo l'aggiornamento a Windows 11. L’update risolve poi un problema che interessa l'impostazione Combina pulsanti della barra delle applicazioni e nascondi etichette. Le etichette delle app nella barra delle applicazioni a volte non hanno la lunghezza corretta, il che interrompe il testo dell'etichetta. Per quanto riguarda questo aggiornamento cumulativo di anteprima, Microsoft ha dichiarato che, attualmente, non è influenzato da alcun problema noto.

Gli utenti Windows possono installare Windows 11 KB5035942 accedendo alle Impostazioni del PC, cliccando su Windows Update e, infine, "Verifica aggiornamenti". Essendo un aggiornamento facoltativo, verrà per poterlo installare bisognerà cliccare su "Scarica e installa". Infine, dopo aver installato l'aggiornamento KB5035942, Windows 11 23H2 verrà aggiornato per creare 22631.3374. Gli utenti di Windows 11 possono anche scaricare e installare manualmente KB5035942 dal catalogo di Microsoft Update.