Windows 11: in arrivo nuove icone colorate della batteria

Nelle scorse ore Microsoft ha rilasciato una nuova build di Windows 11 Insider Preview con alcuni miglioramenti all'icona della batteria del sistema operativo. Ciò permetterà agli utenti di capire meglio se il cavo di alimentazione è stato collegato in modo errato, se la batteria si sta scaricando velocemente e non solo. l'icona della batteria di Windows, che tradizionalmente è nera, è stata aggiornata con tre colori. Come ricorda l'azienda sul suo Windows Blog, questi sono "progettati per comunicare lo stato della batteria del tuo PC con una rapida occhiata". Un'icona verde indicherà che il computer è in carica ed è "in buono stato". Tuttavia, diventerà gialla quando la batteria scende sotto il 20% di carica ed entra in modalità di risparmio energetico. Infine, l’icona rossa indica che si ha una "batteria estremamente scarica" ​​e sarà necessario collegare il computer prima che si scarichi completamente.

Windows 11: come attivare la nuova funzionalità

Le nuove icone colorate della batteria appariranno nella barra delle applicazioni, nel flyout delle impostazioni rapide e nelle Impostazioni generali di Windows 11. Microsoft afferma che alla fine saranno utilizzate anche nella schermata di blocco. Tuttavia, questa funzionalità arriverà in una build futura. La versione di anteprima appena rilasciata include due ulteriori miglioramenti all'icona della batteria. Microsoft ha semplificato le sovrapposizioni (come l'icona di ricarica del fulmine), in modo che non blocchino la barra di avanzamento dell'icona. Inoltre, ha aggiunto la possibilità di mostrare la percentuale di carica della batteria accanto all'icona nella barra delle applicazioni. Questa funzionalità può essere abilitata andando su Impostazioni, Alimentazione e batteria e, infine, attivando la nuova impostazione "Percentuale batteria".

Microsoft afferma che questa è una "funzionalità molto richiesta da Insider e clienti" di Windows 11 e dovrebbe essere un gradito aggiornamento rispetto all'icona della batteria attualmente utilizzata da Windows, la quale fornisce informazioni minime e una vaga rappresentazione della carica residua della batteria. I colori dovrebbero rendere immediatamente ovvio che un laptop ha iniziato a caricarsi quando è collegato. Inoltre, gli utenti non potranno facilmente ignorare una batteria quasi scarica quando è il colore dell’icona è rosso vivo. Gli aggiornamenti dell'icona della batteria dovrebbero essere già disponibili per i Windows Insider nel Dev Channel. Naturalmente, ci vorrà più tempo per raggiungere la versione generale e potrebbe persino subire modifiche prima di raggiungere altri early adopter. Microsoft afferma che "l'esperienza non è ancora disponibile per tutti gli Insider, poiché intendiamo monitorare il feedback prima di distribuirla a tutti".