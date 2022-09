Windows 11: funzioni inedite con Moment 1 e 2

La distribuzione di Windows 11 22H2 dovrebbe essere avviata il 20 settembre, ma lo sviluppo del sistema operativo continua in maniera incessante. Non deve quindi sorprendere il fatto che Microsoft decida con una certa frequenza di implementare novità e correzioni per l’OS. A tal proposito, è notizia delle ultime ore quella che il colosso di Redmond avrebbe deciso di andare ad aggiungere nuove feature mediante i Moment.

Windows 11: arrivano Momento 1 e 2

Trattasi di una nuova tipologia di aggiornamenti che vanno a concentrarsi in via esclusiva sull'aggiunta di funzioni inedite. Si comporteranno come qualsiasi altro update cumulativo e saranno distribuiti attraverso Windows Update. Non è però ancora chiaro se verranno adoperati solo per Windows 11 22H2 oppure se diventeranno una costante vera e propria del sistema operativo.

Moment 1 dovrebbe arrivare verso ottobre, mentre il Moment 2 in un momento non meglio precisato del 2023. La grande novità di Moment 1 sarà l'implementazione della navigazione a schede per Esplora File, funzione che è già in fase di test per gli Insider da qualche settimana. Inizialmente era stata ipotizzata una sua uscita già con la versione 22H2 del sistema operativo, ma a quanto pare Microsoft necessita di più tempo per rifinire al meglio l'esperienza d'uso. Contestualmente dovrebbero arrivare, sempre per Esplora File, le azioni suggerite e varie altre migliore.

Da tenere presente che Il rilascio di Moment 1 e Moment 2 servirà a preparare il terreno per il prossimo grande aggiornamento dell'OS che dovrebbe arrivare il prossimo anno, noto con il nome di Windows 11 23H2. Attualmente, però, le informazioni relativamente a questo update sono minime.