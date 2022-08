Windows 11 22H2 tra poco più di un mese

20 settembre 2022: i possessori di un PC con sistema operativo Windows 11 segnino questa data sul calendario, coinciderà con l'arrivo dell'aggiornamento 22H2. Al momento non si registrano annunci ufficiali da parte di Microsoft, ma la fonte dell'indiscrezione afferma di averlo appreso direttamente da qualcuno interno al gruppo di Redmond. L'ipotesi è inoltre rafforzata da altri rumor circolati di recente.

C'è la data di Windows 11 22H2: 20 settembre 2022

Si tratterà del primo corposo update rilasciato per la piattaforma, atteso a poco meno di un anno dall'esordio iniziale datato 5 ottobre 2021. Includerà alcune nuove funzionalità introdotte con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze manifestate dalla community e tenendo conto dei feedback raccolti durante la fase di test che ha coinvolto gli Insider.

Tra queste figurano ritocchi a elementi dell'interfaccia come quelli relativi alla regolazione del volume, al Centro Notifiche, al menu Start (tornerà la possibilità di creare cartelle) e alla barra delle applicazioni. Arriverà poi una caratteristica del tutto inedita chiamata Azioni Suggerite: si occuperà di mostrare una serie di opzioni consigliate quando l'utente copierà una data o un numero di telefono, ad esempio per inserire un evento nel calendario o per creare un nuovo contatto nella rubrica. A questo si aggiungeranno modalità avanzate per la gestione delle finestre in modalità multitasking e un'interazione migliorata con gli schermi touch dei tablet. Nel changelog, ovviamente, troverà posto anche l'immancabile lungo elenco di bugfix.

Con il debutto del pacchetto 22H2, il sistema operativo passerà alla build 22621. Toccherà invece attendere la fine dell'anno per veder arrivare il supporto alle schede in Esplora File. Non è nemmeno da escludere che anche la distribuzione della già citata novità Azioni Suggerite possa slittare all'ultima parte del 2022.