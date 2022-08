Windows 11, la nuova Build introduce le schede in Esplora File

C'è una interessante novità con la Preview Build n.25179 di Windows 11 distribuita da Microsoft attraverso il Dev Channel per tutti gli iscritti al programma Insider.

Dopo le varie indiscrezioni dei mesi scorsi, arriva infatti la possibilità di testare in anteprima la nuova funzione Schede inserite all'interno di Esplora File. Si tratta della prima vera prova sul campo di questa funzionalità, che dovrebbe poi diventare pubblica nei mesi successivi.

Windows 11: come funzioneranno le Schede in Esplora File

Non è la prima volta in realtà che viene permesso di provare le Schede in Esplora File con una Preview Build di Windows 11: la differenza, rispetto al passato, è che questa volta possono accedere tutti gli iscritti al programma Insider e non solo alcuni utenti selezionati.

Dal blog ufficiale viene confermato che la cosa dovrebbe essere disponibile per tutti ed in caso sarà necessario un riavvio del sistema prima di vederla comparire. Se anche così non dovesse funzionare, Microsoft invita ad effettuare una segnalazione attraverso il Feedback Hub.

Dal lungo changelog pubblicato dal colosso di Redmond emerge anche l'intenzione di testare differenti modalità di visualizzazione per i risultati della ricerca: è possibile quindi che potranno esserci delle modifiche con il passare delle settimane, che richiederanno il feedback da parte degli Insider. Per il resto, una lunghissima sequenza di bugfix riguardanti vari aspetti del sistema operativo.

