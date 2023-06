Windows 11: ecco la build 22621.1926 con tante novità

Microsoft ha da poco fatto sapere di aver reso disponibile la build 22621.1926 (KB5027303) di Windows 11 22H2 per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Le novità disponibili sono molteplici e trattandosi di una versione preliminare saranno accessibili a tutti gli utenti con un futuro aggiornamento cumulativo, quello di luglio.

Windows 11: le novità della build 22621.1926

La prima novità di rilievo, che forse non sarà apprezzata da tutti gli utenti, riguarda l'accesso al sistema. Se l’accesso a Windows 11 viene effettuato con un account Microsoft, sull’icona del profilo nel menu Start compaiono alcuni suggerimenti, come quello di sfruttare OneDrive per effettuare il backup dei propri dati.

Un'altra novità riguarda l'ottimizzazione della la condivisione di un file in Esplora file con i contatti di Outlook. Inoltre, sono stati aggiunti i sottotitoli in tempo reale in 10 lingue, Italiano compreso, ma al primo utilizzo è necessario scaricare il relativo pacchetto per il riconoscimento vocale.

L'installazione della 22621.1926 rendere altresì possibile usare il pulsante copia per i codice 2FA nelle notifiche, si può abilitare la visualizzazione dei secondi per l’orologio nella barra delle applicazioni e l’uso di una VPN viene segnalato mediante la comparsa di un piccolo scudo sull'icona di rete.

La build include altresì il supporto per il controllo della luminosità adattativa su notebook e dispositivi 2-in-1.

L'azienda di Redmond ha aggiunto pure una specifica sezione per dispositivi e hub USB4 nelle impostazioni di sistema e quando viene premuto il tasto Stamp si apre lo strumento di cattura per impostazione predefinita.

