Windows 11: disponibile la build 23506 per gli Insider

Nelle scorse ore, Microsoft ha pubblicato un post sul suo sito con cui ha comunicato di aver reso disponibile la build 23506 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Le novità principali che questa versione preliminare del sistema operativo porta in dote sono cinque, tra cui l’esperienza passwordless per le aziende, una protezione contro il phishing e la nuova app Outlook. Inoltre, c'è stato un significativo miglioramento della condivisone dei file e della procedura post-OOBE.

Windows 11: le novità della build 23506

Per quel che concerne l’esperienza passwordless, ricordiamo che Microsoft fa parte delle aziende che intendo rimpiazzare le password con le passkey. Nel mentre, si può usare Windows Hello for Business per il login al sistema operativo. Gli amministratori devono solo abilitare la specifica policy per Azure Active Directory. La password non servirà nemmeno per il controllo account utente o per l'esecuzione delle operazioni in qualità di amministratore.

In merito alla protezione contro il phishing, coloro che hanno abilitato la funzionalità nell'apposita sezione delle impostazioni del sistema operativo vedranno un avviso sul riutilizzo della password durante l’operazione di copia e incolla.

La build, poi include l’anteprima della nuova app Outlook, per cui gli utenti possono usarla per email, calendari e contatti

Il colosso di Redmond ha altresì migliorato la condivisione dei file locali. Adesso, infatti, la finestra ha un box di ricerca per i contatti e permette di condividere i file direttamente tramite Outlook.

Infine, Microsoft ha dato il via ai test per tre alternative post-OOBE (Out Of Box Experience), ovvero dopo il completamento la procedura di installazione.