Microsoft risolve gli errori VPN causati dagli update di aprile

Microsoft ha risolto un problema noto recentemente segnalato dagli utenti. Questo che interrompeva le connessioni VPN su piattaforme client e server dopo l’installazione degli aggiornamenti di sicurezza di Windows di aprile 2024. Come ha spiegato l’azienda di Redmond: “i dispositivi Windows potrebbero riscontrare errori di connessione VPN dopo l'installazione dell'aggiornamento della sicurezza di aprile 2024 (KB5036893) o dell'aggiornamento dell'anteprima non di sicurezza di aprile 2024”. L'elenco delle versioni di Windows interessate include Windows 11, Windows 10 e Windows Server 2008 e versioni successive. Microsoft non abbia fornito una causa principale per questi errori VPN. Tuttavia, ha consigliato agli utenti di utilizzare l'app Windows Get Help. Per quanto riguarda i clienti di piccole e grandi imprese, l’azienda ha consigliato di contattare tramite il portale dedicato "Support for Business". Fortunatamente, adesso Microsoft ha risolto questo problema con gli aggiornamenti cumulativi di Windows rilasciati durante il Patch Tuesday di maggio 2024.

Errore VPN Microsoft: soluzione temporanea per chi non può installare il Patch Tuesday

L'elenco completo delle versioni Windows interessate e degli aggiornamenti cumulativi che risolvono gli errori VPN include alcune versioni client del sistema. Nello specifico si tratta di Windows 11 22H2/23H2 (KB5037771), Windows 11 21H2 (KB5037770) e Windows 10 (KB5037768). Le version server sono invece Windows Server 2022 (KB5037782), Server 2019 (KB5037765), Server 2016 (KB5037763), Server 2012 R2 (KB5037823), Server 2012 (KB5037778), Server 2008 R2 (KB5037780) e Server 2008 SP2 (KB5037800). Gli amministratori che non possono installare gli aggiornamenti Patch Tuesday di questo mese possono risolvere temporaneamente il problema rimuovendo gli aggiornamenti cumulativi di aprile. Bisogna comunque ricordare che Microsoft include tutte le correzioni di sicurezza in un unico aggiornamento. Ciò significa che la disinstallazione degli aggiornamenti di aprile rimuoverà anche tutte le correzioni per i difetti di sicurezza corretti.

Un anno fa, Microsoft ha riconosciuto importanti problemi di velocità della VPN L2TP/IPsec sulle connessioni Wi-Fi. Ciò si verificava dopo aver installato gli aggiornamenti di aprile 2023 (non di sicurezza) sui sistemi Windows 11. Nel gennaio 2022, l’azienda ha rilasciato aggiornamenti di emergenza per risolvere i problemi della VPN L2TP durante la connessione tramite il client VPN Windows. In questo caso l’errore appariva dopo aver installato gli update del Patch Tuesday di gennaio 2022. Con gli ultimi aggiornamenti di sicurezza, Microsoft ha anche risolto un problema noto che causava il riavvio del controller di dominio e gli errori di autenticazione NTLM dopo l'installazione degli aggiornamenti di sicurezza di Windows Server del mese scorso. Infine, ha l’azienda risolto anche un bug zero-day sfruttato attivamente per fornire QakBot e altri malware sui sistemi Windows senza patch.