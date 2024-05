Microsoft: nuove VM Windows 11 gratis con funzionalità Moment 5

Microsoft ha annunciato una novità per chi desidera provare Windows 11 da un’altra piattaforma o ha bisogno di una virtual machine. Le ultime versioni potranno essere scaricate e usate senza alcun costo per un massimo di 90 giorni. L’azienda di Redmond ha recentemente rilasciato la versione 2405 dell’ambiente di sviluppo Windows, basato Windows 11 Enterprise 22H2, build 22621.3447. Questa include anche gli aggiornamenti del Patch Tuesday di aprile 2024, rilasciati da Microsoft il 9 aprile 2024 (KB5036893). Ciò significa che gli utenti possono provare tutte le nuove funzionalità dell'ultimo aggiornamento "Moment 5" per Windows 11. Oltre al sistema operativo e ai relativi aggiornamenti, l'ambiente di sviluppo Windows 2405 contiene Visual Studio 2022 Community Edition con UWP, .NET Desktop, Azure e Windows App SDK per workload C# abilitati. Vi è inoltre il sottosistema Windows per Linux 2 abilitato con Ubuntu installato, il terminale Windows installato e la modalità sviluppatore abilitata.

Microsoft: probabile nuovo aggiornamento delle VM a giugno

Per installare il WDE 2405 (Windows Development Environment), sono necessari almeno 8 GB di RAM e 70 GB di spazio libero su disco. Queste virtual machine non supportano l'attivazione, quindi bisogna scaricare una versione più recente una volta scaduta la versione 2405, ovvero il 15 luglio 2024. Microsoft aggiorna le sue macchine virtuali ogni mese, quindi è probabile che ne venga rilasciata un’altra a giugno. Le macchine virtuali dell'ambiente di sviluppo Windows sono disponibili sul sito web ufficiale. È possibile scaricarle per VMware, Hyper-V (Gen2), VirtualBox e Parallels.

VMware Workstation Pro e Fusion Pro sono ora disponibili gratuitamente per uso personale, quindi si potranno provare le virtual machine Windows 11 ufficiali di Microsoft utilizzando quei software. Tuttavia, è necessario tenere presente che VirtualBox presenta ancora alcuni problemi di rendering, quindi è meglio utilizzare altri hypervisor per eseguire una VM basata su Windows 11.