Opera arriva su Windows ARM con un boost per Snapdragon X

Opera è un browser web costruito su Chromium, la base di codice open-source alla base di opzioni popolari come Microsoft Edge e Google Chrome. In parole povere, ciò significa che le estensioni e i plugin più diffusi sono compatibili con tutti i browser, il che impedisce agli utenti di perdere funzionalità quando cambiano browser.

Opera Browser ha un blocco degli annunci integrato e gratuito ed è stato annunciato il suo arrivo su Windows on Arm con supporto nativo per i dispositivi Snapdragon X, segnando un nuovo slancio per la piattaforma.

Il browser è ora disponibile per il download tramite un programma di accesso anticipato per gli sviluppatori, focalizzato sulla prossima piattaforma Snapdragon X di Qualcomm. Questa versione nativa promette una navigazione più veloce e una maggiore durata della batteria sui dispositivi portatili Snapdragon X ARM, grazie alla collaborazione di Opera con Microsoft e Qualcomm per ottimizzare il browser per i processori ARM.

Opera su Windows ARM rivitalizza l'intera piattaforma

L'arrivo dei dispositivi Windows basati su Snapdragon X, annunciati da Qualcomm al Snapdragon Summit 2023, offre nuove opportunità per Windows on Arm. L'efficienza energetica dei processori Snapdragon X, combinata con il software nativo ARM come Opera, potrebbe rivitalizzare la piattaforma.

Inoltre, l'azienda punta a un pubblico più ampio con modelli più economici dotati di chip Snapdragon X Plus. Le applicazioni native ARM offrono vantaggi significativi rispetto all'emulazione x86-64 tradizionale, inclusa una maggiore durata della batteria e prestazioni migliorate. Il supporto ARM64 diventa sempre più importante per il futuro di Windows on Arm, specialmente con l'introduzione di Snapdragon X.

La collaborazione di Opera con Microsoft e Qualcomm evidenzia l'impegno dell'azienda per il successo di Windows on Arm. Il browser nativo ARM di Opera rappresenta un passo importante per migliorare l'esperienza utente sui dispositivi Windows on Arm, offrendo prestazioni ottimizzate e una maggiore efficienza energetica.