Windows 11: arriva il tema scuro su Paint

Probabilmente non è l'app di Windows 11 più utilizzata al mondo, ma sicuramente rientra tra le soluzioni storiche del colosso di Microsoft ed è giusto che anch'essa accolga il tema scuro sul più recente sistema operativo dell'azienda. Stiamo parlando di Paint, il celeberrimo software di disegno basico di casa Redmond. Stando infatti a quanto comunicato nelle scorse ore, ha ricevuto un aggiornamento che va ad implementare la Dark Mode.

Windows 11: Paint con Dark Mode

La novità arriva con la versione 11.2304.26.0 dell'applicazione che è attualmente in distribuzione nel Beta Channel (ma già a giugno era già comparsa nei canali Canary e Dev). Una volta terminata la fase di test, ovvero tra qualche settimana, l'app sarà messa a disposizione di tutti e potrà quindi essere sfruttata su qualsiasi computer con su installato Windows 11.

Unitamente alla novità in questione, la nuova versione di Paint porta in dote nuovi controlli più granulari per la gestione dello zoom. I preset classici continuano a essere disponibili, ma ora è possibile regolare in maniera più accurata il livello di zoom o impostare un valore personalizzato, a seconda di quelle che sono le diverse esigenze e preferenze.

Microsoft informa inoltre di aver effettuato un aggiornamento delle finestre di dialogo "Proprietà immagine" per abbinare lo stile del nuovo design di Windows 11 e adattarsi al nuovo sfondo dell'app Paint e di aver aggiunto vari miglioramenti relativi all'accessibilità e all'usabilità delle finestre di dialogo in tutta l'app.

È stato altresì migliorato il supporto dei tasti di accesso e delle scorciatoie da tastiera per facilitare l'impiego dell'app e soprattutto per incrementare la produttività.