Windows 11: arriva app nativa Copilot con nuove utili funzionalità

Un paio di mesi fa, Microsoft ha annunciato una nuova app Copilot "nativa" per Windows. Tuttavia, l'entusiasmo è svanito rapidamente quando gli utenti hanno scoperto che il programma era ancora una web app. Ora, Microsoft sta finalmente affrontando le lamentele con un'app Copilot XAML veramente nativa per Windows 11. Inoltre, l'ultimo aggiornamento sta rendendo l'app più utile per gli utenti meno esperti che vogliono sapere come regolare determinate impostazioni sui propri PC. Secondo quanto riportato nell’annuncio ufficiale vi è un’app XAML nativa e nuova interfaccia utente. Questa include un nuovo pannello laterale in cui è possibile avviare facilmente una nuova conversazione e visualizzare la cronologia delle conversazioni. Inoltre, gli utenti possono porre domande sul proprio PC e ​​Copilot fornirà informazioni personalizzate per la propria versione corrente di Windows.

Windows 11: la nuova app Copilot è già in rollout graduale

L’app Copilot per Windows 11 (versione 1.25023.101.0) è già in fase di distribuzione per gli Insider in tutti i canali. Da notare che si tratta di un aggiornamento graduale. Ciò significa che non tutti gli utenti potranno installarlo subito. Inoltre, i più curiosi possono anche provare a installare l'aggiornamento sul proprio computer anche se non sono iscritti al programma Insider scaricando l’app aggiornata da internet. Tuttavia, si tratta di una pratica sconsigliata. Le applicazioni dedicate agli utenti Insider possono infatti presentare diversi bug e problemi di ogni tipo, capaci di rallentare o (in alcuni casi) bloccare il computer. La stessa Microsoft consiglia di utilizzare queste app beta su dispositivi che non siano quelli principali.

Oltre, Microsoft ha recentemente rilasciato un'app Copilot per utenti Mac. Ora è disponibile nell'App Store con alcune funzionalità aggiuntive, come una barra di ricerca compatta per conversazioni rapide con il servizio. Infine, l’azienda di Redmond ha anche risolto un problema del suo assistente AI che permetteva di trovare delle chiavi di attivazione di Windows 11. Adesso, gli utenti non potranno più ingannare Copilot per accedere gratuitamente al sistema operativo.