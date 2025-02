Copilot per macOS: Microsoft rilascia la nuova app

Microsoft non ha ancora finito con gli annunci di Copilot questa settimana. Dopo la notizia che Copilot Voice e Think Deeper saranno disponibili gratuitamente per tutti gli utenti senza limiti, Microsoft sta portando l'app Copilot per macOS. Finora, l'app Copilot era disponibile solo su Windows, iOS e Android. Ora, coloro che hanno computer realizzati da Apple possono passare dai loro browser a un'applicazione dedicata (non una porta per iPad che è stata rapidamente ritirata nel 2024). Simile a ChatGPT di OpenAI e ad altri chatbot AI, Copilot consente agli utenti di porre domande e ricevere risposte generate dall'AI. Copilot è progettato per assistere gli utenti in numerose attività, come la stesura di e-mail, la sintesi di documenti, la scrittura di lettere di presentazione e altro ancora. C'è anche un generatore di immagini guidato da DALL-E 3.

Copilot per macOS: app inizialmente disponibile in USA e UK

Quando Microsoft ha lanciato Copilot per la prima volta due anni fa, era disponibile solo sui browser web Edge, Chrome, Firefox e Safari. Non è stato distribuito sui dispositivi Android, iOS e iPadOS fino all'inizio del 2024. L'assistente AI è integrato anche in Teams, Outlook e altre app Microsoft. Tuttavia, questa nuova app Copilot offre agli utenti Mac un'esperienza dedicata.

Oltre a tutte le funzionalità disponibili sul web, un'app dedicata offre funzionalità aggiuntive come il supporto di scorciatoie dedicate. Gli utenti possono premere Opzione + Spazio per avviare una piccola casella di input per digitare un messaggio o avviare una chat vocale con Copilot. Vale la pena notare che ci sono diverse limitazioni. Per prima cosa, Copilot per macOS richiede il sistema macOS 14 o versioni successive. Inoltre, non funziona sui Mac con processore Intel: sono supportati solo quelli con chip M1 o versioni successive. Infine, al momento, l'app è disponibile solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Tuttavia, Microsoft sta lavorando per portare l'app agli utenti Mac in più paesi.