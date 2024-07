Windows 11: a ottobre fine supporto delle versioni 21H2 e 22H2

Windows 11 sta per festeggiare il suo terzo compleanno. Ciò significa anche che la versione iniziale, ovvero 21H2, e il primo aggiornamento delle funzionalità (versione 22H2), presto non saranno più supportati. Microsoft ha infatti pubblicato un comunicato ufficiale per avvisare gli utenti che a questi due sistemi operativi restano solo 90 giorni di supporto. Successivamente, Windows 11 21H2 e 22H2 non riceveranno più aggiornamenti, patch di sicurezza e correzioni.

Vale la pena notare che Windows 11 21H2 non è più supportato per gli utenti consumer. Le uniche versioni che continuano a ricevere aggiornamenti sono Enterprise, Education e IoT Enterprise. Per quanto riguarda la versione 22H2, Microsoft smetterà di aggiornare le edizioni Home e Pro. Come dichiarato Microsoft in un post sul blog: “L'8 ottobre 2024, Windows 11, versione 21H2 (edizioni Enterprise, Education e IoT Enterprise) e Windows 11, versione 22H2 (edizioni Home e Pro) raggiungeranno la fine della manutenzione. Il prossimo aggiornamento della sicurezza di ottobre 2024, che verrà rilasciato l'8 ottobre 2024, sarà l'ultimo aggiornamento disponibile per queste edizioni. Dopo questa data, i dispositivi che eseguono queste edizioni non riceveranno più aggiornamenti mensili di sicurezza e di anteprima contenenti protezioni dalle più recenti minacce alla sicurezza”.

Windows 11: device non gestiti aggiornati alla versione 23H2

La fine del supporto per le versioni 21H2 e 22H2 del sistema porta un cambio anche che gli utenti con dispositivi non gestiti. Questi verranno infatti aggiornati automaticamente alla versione 23H2 per rimanere nello stato supportato. Come ricorda ancora l’azienda di Redmond: “Per aiutarti a mantenerti protetto e produttivo, Windows Update avvierà automaticamente un aggiornamento delle funzionalità per i dispositivi aziendali Windows 11 non gestiti dai reparti IT quando questi sono prossimi alla fine della manutenzione. Passando a Windows 11, la versione 23H2 mantiene il tuo dispositivo supportato e riceve aggiornamenti mensili fondamentali per la sicurezza e la salute dell'ecosistema”.

Windows 11 23H2 è attualmente l'ultima versione di Microsoft, con la fine del supporto prevista per l'11 novembre 2025. La nuova versione 24H2 del sistema operativo è attualmente disponibile solo sui PC Copilot+. Tuttavia, Microsoft deve ancora aggiungerla alla documentazione ufficiale del ciclo di vita di Windows.