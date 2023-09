Windows 11 23H2: tre grandi novità in arrivo in autunno

Microsoft lancerà presto il nuovo aggiornamento Windows 11 23H2 che introduce tre novità importanti per il suo OS. La prima riguarda l’intelligenza artificiale, la seconda la sezione “Esplora file”, mentre la terza la gestione della batteria. Questa build è già disponibile in versione Beta su Windows Insider e può essere scaricata dagli iscritti al programma.

Windows 11 23H2: intelligenza artificiale e non solo

Come già anticipato, nel nuovo aggiornamento Windows 11 23H2 non poteva mancare una nuova funzione relativa all’intelligenza artificiale. Si tratta di Windows Copilot, l’assistente AI che unirà Bing Chat e altri plugin in un’unica interfaccia. Copilot si troverà alla barra delle applicazioni e sarà utilizzabile attraverso un’interfaccia che si aprirà sul lato destro dello schermo.

Questo assistente AI sarà in grado di soddisfare svariate richieste, anche le più complesse, come scrivere testi oppure programmare un viaggio. Tuttavia, nella fase iniziale, le sue funzioni dovrebbero comunque essere limitate. Oltre a Copilot, Windows 11 23H2 introdurrà anche una nuova versione della cartella “Esplora file”, progettata con WinUI e basata su Windows App SDK. La navigazione nella cartella è ora più semplice e, in alto, è presente un carosello con i file consigliati per gli utenti Azure AD. Inoltre, nella barra degli indirizzi, Microsoft ha aggiunto la sincronizzazione dei file di OneDrive.

L’ultima novità riguarda invece una nuova sezione all’interno delle Impostazioni, dedicata alla gestione della batteria. Grazie a questo report approfondito, gli utenti potranno visualizzare i consumi del dispositivo e di ogni singola app. Il periodo analizzabile va dalle ultime 24 ore di utilizzo fino alla settimana precedente. Windows 11 23H2 è attualmente una prerogativa degli iscritti a Windows Insider (in fase beta test). L’azienda di Redmond non ha ancora annunciato l’arrivo ufficiale di questo nuovo aggiornamento, che comunque potrebbe essere rilasciato entro l’autunno (ovvero il quarto trimestre del 2023).