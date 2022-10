Windows 11 2022 Update: risolti gli errori handshake SSL/TLS

Con il rilascio dell’aggiornamento cumulativo KB5018496 per Windows 11 2022 Update (22H2) che è avvenuto nelle scorse ore, Microsoft ha finalmente provveduto a porre rimedio a un fastidioso problema noto che va a innescare errori di handshake SSL/TLS su piattaforme client e server.

Windows 11 22H2: fine degli errori errori handshake SSL/TLS

L'errore era stato causato dagli aggiornamenti di sicurezza di Windows rilasciati in occasione del Patch Tuesday di questo mese. Sui dispositivi interessati, gli utenti visualizzavano errori SEC_E_ILLEGAL_MESSAGE nelle applicazioni quando le connessioni ai server riscontravano problemi.

Riportiamo di seguito quanto dichiarato esattamente da Microsoft stessa al riguardo.

Risolviamo un problema che potrebbe interessare alcuni tipi di connessioni Secure Sockets Layer (SSL) e TLS (Transport Layer Security). Queste connessioni potrebbero avere errori handshake. Per gli sviluppatori, è probabile che le connessioni interessate ricevano uno o più record seguiti da un record parziale con una dimensione inferiore a 5 byte all'interno di un singolo buffer di input,

Da notare che l'aggiornamento in questione, in quanto opzionale, non viene scaricato e installato in maniera automatica sul sistema operativo. Per cui, per cercare una risoluzione al problema, procedendo con il download dell'aggiornamento, è necessario accedere alla sezione Impostazioni di Windows 11, poi a quella Windows Update e cliccare sulla voce Verifica aggiornamenti, dopdoiché va selezionato l'update di anteprima opzionale.

Microsoft ha altresì rilasciato pacchetti standalone out-of-band e aggiornamenti cumulativi per risolvere il problema sulle versioni precedenti di Windows. Tali aggiornamenti non possono però essere installati tramite Windows Update, Windows Update for Business o Windows Server Update Services (WSUS). Per installarli, dunque, è necessario scaricarli dal catalogo di Microsoft Update e importarli in WSUS e Microsoft Endpoint Configuration Manager.