Windows: il Patch Tuesday di ottobre 2022 corregge 84 falle

Il secondo martedì del mese è appena trascorso e come di consueto in tale circostanza Microsoft ha provveduto a rendere disponibile il Patch Tuesday di ottobre 2022 per le versioni di Windows attualmente supportate. Con esso sono state applicate correzioni per un numero complessivo di 84 falle, tra cui pure una vulnerabilità del sistema operativo sfruttata attivamente.

Microsoft: 84 difetti di sicurezza corretti su Windows

Andando più nello specifico, delle 84 vulnerabilità risolte con l’aggiornamento 13 falle sono state contrassegnate come critiche, in quando potevano permettere l’elevazione dei privilegi, lo spoofing o l’esecuzione di codice remoto.

Per il resto, erano presenti 2 vulnerabilità tramite cui poter bypassare le funzioni di sicurezza, 20 vulnerabilità che consentivano di eseguire codice remoto, 11 vulnerabilità tramite cui poteva avvenire la divulgazione delle informazioni, 8 falle di negazione del servizio e 4 di spoofing.

Tra i difetti di sicurezza segnalati poc’anzi rientrano 2 falle 0-Day, di cui una, come anticipato nelle righe precedenti, sfruttata attivamente negli attacchi e una divulgata pubblicamente, nota come "Windows COM+ Event System Service Elevation of Privilege Vulnerability" e tracciata con il codice CVE-2022-41033. Non vi è menzione sulle vulnerabilità CVE-2022-41040 e CVE-2022-41082 legate a Microsoft Exchange che sono state scoperte a fine settembre e ancora oggi risultano essere sfruttabili. Da notare che Microsoft classifica una falla come 0-Day quanto questa viene divulgata oppure sfruttata da malintenzionati senza che vi sia alcuna correzione ufficiale disponibile.

Per evitare di andare incontro a problemi che potrebbero derivare dall’utilizzo delle vulnerabilità presenti su Windows, è sempre bene proteggere il proprio computer con un software antivirus efficace, come nel caso di Norton 360 Premium.