Windows 11 2022 Update: problemi con Windows Hello

Windows 11 2022 Update è stato rilasciato solo da poche settimane a questa parte, ma il numero di bug che si possono già contare è decisamente considerevole, come nel caso di quello relativo alla copia dei file e quello con le stampanti. A tutto ciò, va adesso a sommarsi pure un problema con l’autenticazione Windows Hello.

Numerosi utenti stanno infatti segnalando che dopo l’installazione dell'ultima major relase di Windows 11 i meccanismi di autenticazione basati su Windows Hello potrebbero non funzionare correttamente e la cosa è stata confermata da Microsoft stessa. Per cui, dopo l’installazione dell’aggiornamento Windows Hello potrebbe non funzionare più come in precedenza, costringendo gli utenti a sfruttare altre modalità per l’accesso.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, Windows Hello è una soluzione che è stata introdotta con Windows 10 e che permette di usare un PIN, il riconoscimento dell'impronta digitale o del volto per accedere al sistema operativo.

Per evitare di andare incontro al problema in questione, Windows Update non sta proponendo più Windows 11 2022 Update su tutti i sistemi che sfruttano Windows Hello.

Inoltre, la patch è già in corso di distribuzione, motivo per cui la problematica è destinata a rientrare nel giro di breve tempo. Per correggere subito il problema, infatti, basta scaricare e installare l’aggiornamento KB5017389 da poco rilasciato.

Considerando che la patch sta venendo distribuita, Microsoft ha fatto sapere che il blocco applicato per evitare l’installazione della nuova versione del suo sistema operativo verrà rimosso a metà mese circa.