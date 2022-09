Windows 10: problemi con l'update KB5017308

La scorsa settimana, in occasione del Patch Tuesday che coincide con il secondo martedì del mese, Microsoft ha provveduto a rilasciare l’aggiornamento KB5017308 per Windows 10, andando a risolvere diversi bug sul fronte sicurezza e applicando correzioni alle difficoltà derivanti dal precedente update cumulativo opzionale che era stato reso disponibile ad agosto. Ad esempio, il colosso di Redmond ha risolto un problema che poteva causare l'interruzione dell'installazione di eventuali giochi. A quanto pare, però, l'aggiornamento sta causando problemi ad alcuni utenti, risultando impossibile da installare.

Windows 10: impossibile installare l'aggiornamento KB5017308

In tanti, infatti, segnalando che dopo il completato della procedura di download con Windows Update non è possibile portare a termine l’installazione. Al verificarsi di tale circostanza vengono restituiti vari codici d’errore: 0x8000ffff, 0x8007007e, 0x800f081f e 0x80073701. Nei casi peggiori, gli utenti si vedono addirittura costretti a sottoporre il PC un ciclo di riavvio tramite il quale la patch viene ripristinata in maniera automatica.

Da tenere presente che l'update sta altresì causando problemi sul fronte GPO. In base a quanto riferito, quando gli utenti copiano un file batch nella posizione public\documents e creano una copia o una scorciatoia sul desktop, le icone non vengono migrate e la scorciatoia utilizza un'icona predefinita vuota. In alcuni casi, il file batch è effettivamente vuoto quando viene copiato.

Al momento, le problematiche in questione non sono state ancora riconosciute ufficialmente da Microsoft e, di conseguenza, non è neppure disponibile un correttivo, ma procedendo con l’installazione dell’aggiornamento tramite il Windows Update Catalog pare non si verifichi alcun genere d’intoppo.