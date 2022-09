Windows 10: disponibile il Patch Tuesday di settembre

Ieri è stato il secondo martedì del mese di settembre, il che significa che per Microsoft e i suoi utenti è stato un nuovo martedì dedicato al rilascio delle patch. È infatti da poco trascorso il Patch Tuesday di settembre 2022, in occasione del quale il colosso di Redmond ha provveduto a rendere disponibile un nuovo aggiornamento di sicurezza mensile per i suoi sistemi operativi, anche per Windows 10, siglandolo come KB5017308.

Windows 10: disponibile l'aggiornamento KB5017308

L’update implementa diverse correzioni sul fronte sicurezza, motivo per cui per tenere il proprio computer al sicuro è fondamentale effettuarne l’installazione il prima possibile. Chiaramente, a questo scopo, è altresì bene installare sul PC un buon software antivirus, come nel caso di Norton 360 Premium che prevede uno sconto del 49% sulla sottoscrizione dell'abbonamento annuale.

È opportuno precisare che con l’installazione dell’aggiornamento potrebbero pure verificarsi dei problemi durante l’uso di Windows 10, come segnalato dalla stessa azienda di Redmond.

Per la precisione, Microsoft fa presente che i dispositivi con installazioni di Windows creati da supporti offline personalizzati o immagini ISO personalizzate potrebbero essere Versioni legacy di Microsoft Edge rimossi da questo aggiornamento, ma non sostituiti automaticamente dal nuovo Microsoft Edge.

Inoltre, dopo aver installato questo aggiornamento, XPS Viewer potrebbe non essere in grado di aprire documenti XPS (XML Paper Specification) in alcune lingue diverse dall'inglese, tra cui alcune codifiche di caratteri giapponesi e cinesi.

L’aggiornamento si può scaricare e installare tramite Windows Update integrato direttamente nel sistema operativo oppure prelevandolo dal Microsoft Update Catalog.