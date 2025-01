Windows 10: ESET lancia l'allarme per la fine del supporto nel 2025

ESET, azienda specializzata nella sicurezza informatica, ha recentemente avvertito riguardo alla fine del supporto per Windows 10, prevista per ottobre 2025, un evento che potrebbe esporre milioni di utenti a rischi significativi per la sicurezza dei loro dispositivi. Attualmente, circa il 65% dei computer in Germania, ovvero circa 32 milioni di dispositivi, sta ancora utilizzando Windows 10, il che rende questi sistemi particolarmente vulnerabili agli attacchi informatici.

Thorsten Urbanski, esperto di sicurezza di ESET, ha evidenziato l'urgenza di aggiornare i dispositivi a una versione più sicura, come Windows 11, o di prendere in considerazione l'adozione di una distribuzione Linux come alternativa valida. Con la fine del supporto, i dispositivi Windows 10 non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza da parte di Microsoft, lasciando gli utenti esposti a potenziali vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate dai criminali informatici per diffondere malware e rubare dati.

ESET consiglia l'utilizzo di Linux o di valutare attentamente un passaggio a Windows 11

Inoltre, ESET ha sottolineato che il supporto esteso a pagamento offerto da Microsoft per Windows 10 rappresenta una soluzione costosa e temporanea, che non offre una protezione a lungo termine. A causa di ciò, l'azienda ha suggerito agli utenti di valutare attentamente il passaggio a Windows 11, che offre miglioramenti significativi in termini di sicurezza, o di considerare sistemi alternativi come Linux, che sono sicuri, gratuiti e compatibili con hardware meno recente.

Microsoft, dal canto suo, ha ribadito che i dispositivi non compatibili con Windows 11 dovranno essere sostituiti, in quanto i requisiti minimi di sistema per l'installazione di questa nuova versione sono più elevati rispetto a quelli necessari per Windows 10. L'uscita di scena di Windows 10 rappresenta un serio rischio per la sicurezza degli utenti. È fondamentale che gli utenti agiscano tempestivamente, aggiornando i propri dispositivi o valutando alternative sicure come Linux.