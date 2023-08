Windows 10: disponibile la nuova app Backup

Microsoft ha da poco rilasciato l'aggiornamento cumulativo KB5029331 disponibile come update di anteprima opzione per Windows 10 22H2. Porta in dote 16 miglioramenti e correzioni e viene introdotta pure una nuova e utile app denominata Backup.

L'update cumulativo KB5029331 fa parte del programma di aggiornamenti di anteprima non di sicurezza opzionali di Microsoft che vengono rilasciati il quarto martedì di ogni mese. Questo aggiornamento consente agli amministratori di Windows di testare le prossime correzioni e funzionalità che verranno rilasciate nel Patch Tuesday successivo.

Diversamente dagli aggiornamenti cumulativi del Patch Tuesday, gli aggiornamenti di anteprima non includono migliore in fatto di sicurezza.

Gli utenti che fanno uso del penultimo sistema operativo di casa Redmond possono installare questo aggiornamento andando in Impostazioni, facendo clic su Windows Update ed eseguendo manualmente l'opzione Verifica aggiornamenti.

Come anticipato, l'aggiornamento introduce anche e soprattutto una nuova app per il backup di Windows 10 che va a replicare le funzionalità della pagina delle impostazioni di backup integrate di Windows 11 e varie impostazioni sparse su Windows 10.

Però, invece ci creare una nuova sezione dedicata per le funzionalità di cui sopra nelle impostazioni di Windows 10, Microsoft ha rilasciato il tutto sotto forma di una nuova applicazione denominata per l'appunto Windows Backup.

La si può utilizzare per eseguire il backup di file, directory e cartelle in OneDrive. Può altresì essere eseguito il backup delle credenziali delle connessioni Wi-Fi memorizzate e di altre password, impostazioni e app, oltre che delle preferenze relative all'account Microsoft in essere.