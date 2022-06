Windows 10 22H2: Microsoft lo conferma per errore

Il fatto che Windows 11 22H2 giungerà sui computer e che ciò accadrà entro l'anno corrente è ormai assodato, ma che lo stesso potesse accadere pure per Windows 10 era ancora da definire. Adesso, però, non vi sono più dubbi: Microsoft lo ha infatti reso noto per errore, includendo dei riferimenti nell’ultimo aggiornamento cumulativo opzionale.

Windows 10 22H2: ottimizzazioni relative a sicurezza e produttività

Per la gioia di tutti coloro che utilizzano la penultima edizione del sistema operativo dell'azienda di Redmond, stando a quanto emerso, Windows 10 22H2, ovvero la nuova build 19045, andrà a basarsi sulla versione 2004 dell'OS e conterrà diverse ottimizzazioni, in special modo sul fronte sicurezza e produttività, andando a sbloccare alcune caratteristiche "dormienti" già presenti.

Non ci saranno però cambiamenti significativi, ma quasi sicuramente Windows 10 22H2 permetterà di fruire della tanto chiacchierata funzionalità Search Highlight che è già disponibile per Windows 11.

Per quanto riguarda le tempistiche di lancio, al momento non sono disponibili informazioni, pure perché si tratta di dettagli che non sono stati confermati ufficialmente, ma certamente non è sbagliato ipotizzare che ciò possa accadere entro l’autunno, considerando che per il medesimo periodo è atteso il rilascio del pacchetto 22H2 per il più recente sistema operativo di Microsoft.

Ricordiamo infine che il supporto ufficiale a Windows 10 sarà garantito almeno fino all’ottobre 2025. Chi desiderasse anticiparsi sui tempi e aggiornare il proprio PC a Windows 11, può farlo comprando una chiave di licenza con download immediato su Amazon: c’è la versione Home al prezzo di 145 euro e la versione Pro al prezzo di 259 euro.

