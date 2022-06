Windows 11 22H2: Microsoft rilascia la Relase Preview

Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha provveduto a comunicare la disponibilità della build 2261 di Windows 11 per tutti gli iscritti al canale Realse Preview del programma Insider. Si tratta della RTM della versione 22H2 del sistema operativo 11, il tanto atteso e chiacchierato aggiornamento altrimenti noto come Sun Valley 2 che sarà disponibile per il download pubblico in autunno.

Windows 11 22H2: la build 22621 è qui

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato da Microsoft nell’annuncio della nuova build pubblicato sul sito ufficiale.

I dispositivi commerciali iscritti al canale Release Preview attraverso le impostazioni del programma Insider, tramite i criteri di Windows Update for Business, tramite Microsoft Intune o tramite Criteri di gruppo, riceveranno automaticamente la possibilità di installare Windows 11 22H2 come aggiornamento facoltativo, a condizione che il dispositivo in uso soddisfi i requisiti hardware.

L'azienda ha altresì affermato che la nuova versione è ora disponibile per i seeker iscritti al canale Release del programma Insider, vale a dire coloro che eseguono manualmente la ricerca di nuovi aggiornamenti via Windows Update, che dispongono di hardware compatibile.

Al netto delle novità della versione 22H2, la build di Windows 11 in questione porta in dote tutta una serie di miglioramenti e fix per l’esperienza complessiva che fanno riferimento soprattutto a comandi vocali, Esplora file e barra delle applicazioni.

Nonostante la build 22621 possa essere considerata la versione finale della release, è preferibile installare Windows 11 22H2 solo su computer secondari che non contengono dati sensibili. Microsoft rilascerà diverse patch e fix prima del roll-out definitivo.

