Windows 11: disponibile l'update opzionale KB5014668

Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha comunicato di aver rilasciato un aggiornamento opzionale per Windows 11 (oltre che per Windows 10) che va ad aggiungere diverse nuove funzioni e miglioramenti al sistema operativo che di certo sapranno fare ben felici numerosi utenti.

Windows 11: l'aggiornamento KB5014668 introduce Search Highlight

Per la precisione, l’update è quello siglato come KB5014668, si può scaricare manualmente tramite Windows Update oppure prelevando il relativo pacchetto dal sito Microsoft Update Catalog (in ogni caso, il tutto andrà a confluire nel successivo Patch Tuesday atteso per il 12 luglio), porta il sistema operativo alla build 22000.778 e ha in dote innanzitutto la nuova funzionalità denominata Search Highlight.

La feature in questione va a mettere in evidenza nel menu Start alcuni momenti importanti legati alla giornata, come possono esserlo delle ricorrenze, basandosi sull’archivio di Bing che tiene conto dei dati di una certa rilevanza a livello internazionale e locale, come visibile pure nello screenshot di seguito presente. Inoltre, se il computer è connesso a un account aziendale, nell’interfaccia compaio aggiornamenti relativi a contatti, file ecc. provenienti dall’organizzazione.

Microsoft fa tuttavia notare che pur provvedendo all’installazione dell’aggiornamento, l’accesso a Search Highlight non è immediato, in quando la distribuzione avviene in maniera graduale, per cui potrebbe essere necessario aspettare qualche giorno prima di riuscire a fruirne.

Oltre a quanto già menzionato, l’aggiornamento comprende una ricca sfilza di bugfix. In particolare, sono stati risolti i problemi relativi la riproduzione di contenuti video nei giochi e i crash improvvisi durante le sessioni di gaming.

Chi non utilizza ancora Windows 11 e intende comprare un product key, può farlo tramite Amazon: c’è sia la versione Home che la versione Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.