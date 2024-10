Wind3 lancia il WiFi 7: tutte le potenzialità della Super Fibra

Tra le connessioni fibra disponibili sul mercato, quella di Wind3 è sicuramente una delle migliori. I motivi sono tanti e li vedremo nel dettaglio in questo articolo, ma adesso c'è una grande novità: il modem WiFi 7 incluso nell'offerta. Questo apparecchio garantisce maggiore stabilità e copertura in tutta la casa, ed è controllabile tramite la app Wind Tre. Così non dovrai più preoccuparti di rallentamenti durante la navigazione o lo streaming. In più, solo per poco tempo, la fibra di Wind3 è in offerta a soli 22,99€ al mese con attivazione inclusa.

Con Wind3 hai WiFi 7 e fibra fino a 2,5 Gigabit

Oltre al modem WiFi 7, l'offerta di Wind3 mette a disposizione una fibra superveloce fino a 2,5 Gigabit. Tra le caratteristiche incluse abbiamo anche chiamate illimitate incluse e un abbonamento ad Amazon Prime per 12 mesi. Molto interessante anche la funzionalità WiFi Calling, con cui puoi chiamare e ricevere da mobile attraverso la rete fissa del Wi-Fi Super Fibra.

Ma non è finita qui, perché attivando questa promozione puoi avere anche GB illimitati su ben 3 sim compatibili con la super fibra. Quindi non solo connessione domestica, ma anche mobile: tutto in un unico pacchetto.

In conclusione, considerando che l'attivazione è completamente gratis, stiamo parlando di una delle offerte migliori con riferimento alle connessioni fibra.

Verifica la copertura e attiva la rete Wind3 sul sito ufficiale dell'operatore.

