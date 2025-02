Win or Lose: quando escono gli episodi della nuova serie Pixar

Il catalogo di Disney Plus ai arricchisce di un nuovo e attesissimo contenuto originale: dal 19 febbraio, infatti, saranno disponibili i primi episodi di Win or Lose, una nuova serie animata realizzata da Pixar Animation Studios.

La serie sarà composta da 8 episodi con il rilascio di 2 episodi alla settimana. Win or Lose racconterà la storia di alcuni giovani giocatori di softball che si apprestano ad affrontare la partita più importante dell'anno.

Ogni episodio seguirà la storia da un punto di vista differente, andando ad approfondire i singoli personaggi, il tutto con un tono leggero ma con l'obiettivo di affrontare temi importanti come la crescita personale.

Si tratta di una delle novità più interessanti di questo periodo per Disney Plus, con gli abbonati che potranno iniziare la visione della serie a partire dal 19 febbraio. Per guardare Win or Lose basta accedere al catalogo di Disney Plus, tramite il box qui di sotto.

Come guardare Win or Lose su Disney Plus da 5,99 euro al mese

Per guardare gli episodi di Win or Lose è sufficiente avere un abbonamento attivo a Disney Plus. Le opzioni disponibili sono tre:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di 5,99 euro al mese Standard senza pubblicità al costo di 9,99 euro al mese oppure al costo di 99,90 euro per un anno

al costo di 9,99 euro al mese oppure al costo di 99,90 euro per un anno Premium al costo di 13,99 euro al mese oppure al costo di 139,90 euro per un anno

Con i piani Standard è possibile guardare i contenuti in Full HD mentre con il piano Premium è possibile accedere ai contenuti anche in 4K (oltre che da 4 dispositivi in contemporanea). Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Win or Lose: il trailer ufficiale

Ecco il trailer ufficiale di Win or Lose in uscita dal 19 febbraio 2025 su Disney Plus:

