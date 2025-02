Win or Lose: guarda in streaming su Disney+ la nuova serie Pixar

L'attesissima serie Pixar Win or Lose debutterà mercoledì 19 febbraio, portando sullo schermo una storia emozionante e ricca di sfumature. Al centro della narrazione c'è una squadra di softball giovanile, impegnata nella settimana che precede la partita più importante della stagione. Ma ciò che rende speciale questa produzione è il modo in cui gli eventi vengono raccontati: ogni episodio si concentra su un personaggio diverso, offrendo punti di vista unici sulla vittoria e sulla sconfitta.

La serie sarà disponibile da mercoledì 19 febbraio su Disney+ al costo di 5,99€ al mese.

Win or Lose: un racconto corale sulle emozioni dietro la competizione

Attraverso gli occhi di otto protagonisti – dai giovani giocatori ai loro genitori, fino all’arbitro – la serie esplora le diverse emozioni legate alla sfida sportiva. Paura, entusiasmo, ansia e determinazione si intrecciano per mostrare come la stessa situazione possa essere vissuta in modi completamente diversi a seconda delle esperienze personali di ognuno. La Pixar, con la sua consueta sensibilità e ironia, riesce a trasformare una semplice partita in un viaggio profondo nella psicologia dei suoi personaggi.

L’idea alla base di Win or Lose nasce da un'intuizione degli sceneggiatori e registi Michael Yates e Carrie Hobson, che durante il loro lavoro su Toy Story 4 hanno notato come due persone potessero interpretare lo stesso evento in modi completamente diversi. Questo concetto si è evoluto fino a diventare il cuore della nuova serie Pixar, che punta a raccontare il lato umano della competizione e delle emozioni che ne derivano.

Oltre alla sua struttura narrativa originale, Win or Lose si distingue per un’estetica innovativa: ogni episodio adotta uno stile visivo differente, adattandosi alla personalità e alla percezione del personaggio protagonista. Il cast di voci della versione originale include Will Forte, Rosie Perez e Melissa Villaseñor, portando ulteriore qualità a un progetto che si preannuncia come una delle serie animate più attese dell'anno.

L’appuntamento è fissato per il 19 febbraio, quando Win or Lose sarà in streaming su Disney. Riuscirà la Pixar, ancora una volta, a emozionare il pubblico con la sua straordinaria capacità di raccontare le storie? Non resta che scoprirlo.

