Wimbledon, gli italiani in gara oggi 4 luglio: orari e dove vedere le partite

A Wimbledon va in scena il day 5, con le partite valide per il terzo turno. Oggi, venerdì 4 luglio, due gli italiani in gara per il torneo singolare maschile: Mattia Bellucci, che sfiderà il britannico Cameron Norrie, e Luciano Darderi, pronto a sfidare l'australiano Jordan Thompson. Nel doppio femminile, invece, c'è attesa per la partita della coppia Errani-Paolini, opposte al tandem composto dalla Chan e dalla Krejcikova. Quest'ultima partita è valida per il secondo turno.

Wimbledon, il programma del 4 luglio: Bellucci e Darderi in campo per il terzo turno, in gara anche Errani e Paolini nel doppio

Il primo a scendere in campo oggi pomeriggio sarà Mattia Bellucci, atteso sul campo 1 come secondo incontro di giornata. Prima del match tra l'azzurro e il britannico è in calendario alle ore 14 italiane l'incontro tra la francese Parry e la britannica Kartal, valido per il terzo turno del singolare femminile. Di conseguenza, è verosimile pensare che il match tra Bellucci e Norrie inizierà non prima delle 16.

Darderi e Thompson si affronteranno invece sul campo 18, dove scenderanno in campo anche le azzurre del doppio Errani-Paolini contro le avversarie Chan-Krejcikova. La sessione è iniziata alle 12:00 italiane con un incontro del doppio misto, sarà poi la volta delle vincitrici del Roland Garros (intorno alle 14), quindi arriverà il turno di Darderi. Anche questa partita, come quella di Bellucci, non dovrebbe iniziare prima delle ore 16.

