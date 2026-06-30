Wimbledon 2026, il programma del 30 giugno: 4 italiani in campo oggi pomeriggio

Il secondo giorno del tabellone principale di Wimbledon 2026 vede ancora partite del primo turno. Oggi pomeriggio, martedì 30 giugno, scenderanno in campo quattro italiani: Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Hanno invece già giocato, e vinto, Tyra Grant e Jasmine Paolini, che accedono così al secondo turno del singolare femminile.

Tutte le partite del torneo di Wimbledon riceveranno una copertura integrale da parte dei canali Sky e della piattaforma streaming NOW. L'offerta più conveniente per seguire lo Slam sull'erba e, più in generale, lo sport di Sky, è il pass Sport di NOW in promozione a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro. Un'altra offerta interessante riguarda il pacchetto completo di NOW, disponibile a 27,99 euro al mese per dodici mesi invece di 41,99 euro al mese, con accesso all'intera programmazione live e on demand di Sky.

Le partite di oggi degli italiani a Wimbledon

Proprio in questi minuti è terminata la sfida tra Matteo Arnaldi e il francese Quentin Halys. La vittoria è andata all’atleta transalpino, che ha superato per 3 set a 1 l’azzurro. Sullo stesso campo a breve inizierà la partita di Lorenzo Sonego contro Tomas Martin Etcheverry, con quest’ultimo favorito rientrando tra i primi 30 giocatori in tabellone.

Sul campo 2, non prima delle 17:25, sarà poi la volta di Flavio Cobolli contro Mariano Navone. Il finalista del Roland Garros dovrebbe avere vita semplice contro l’avversario sudamericano, anche se nel tennis – si sa – i pronostici lasciano sempre il tempo che trovano.

Match di livello, infine, sul campo 1, dove si affronteranno l’ex campione elvetico Stan Wawrinka e il nostro Matteo Berrettini. Nonostante siano passati cinque anni dalla finale del 2021, giocata da Matteo contro la leggenda Novak Djokovic, sono ancora tanti gli appassionati che si augurano di trovare The Hammer di nuovo competitivo per un percorso scoppiettante sui campi dell’All England. L’incontro tra i due veterani del circus inizierà non prima delle 17:10.

https://youtu.be/3O6594QWOiY?si=QksP8tAG8IWnLxS0

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.