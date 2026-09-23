DAZN, tutte le partite della Serie A di quest'anno a partire da 19,99 euro al mese

Le tre settimane di stop della Serie A, per via degli impegni della Nazionale maggiore in Nations League, possono essere l’occasione giusta per riordinare le idee e decidere se abbonarsi o meno a DAZN, in modo da vedere tutti gli incontri del campionato della massima serie da qui alla fine del torneo. Un aiuto in tal senso arriva dal nuovo piano Full Mobile, grazie al quale l’intero pacchetto della Serie A è disponibile a 19,99 euro al mese senza vincoli, con la possibilità di effettuare la disdetta con un preavviso di 30 giorni.

Per aiutarvi nella scelta, vi condividiamo tutti i prezzi aggiornati dei piani DAZN disponibili a settembre.

Full Mobile

19,99 euro al mese, abbonamento mensile senza vincoli

Full

46,99 euro al mese, abbonamento mensile senza vincoli

36,99 euro al mese per dodici mesi, abbonamento annuale con pagamento dilazionato in dodici mesi

379 euro, abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione (corrisponde a 31,58 euro al mese)

Family

71,99 euro al mese, abbonamento mensile senza vincoli

61,99 euro al mese per dodici mesi, abbonamento annuale con pagamento dilazionato in dodici mesi

619 euro, abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione (corrisponde a 51,58 euro al mese)

In alternativa ai piani citati qui sopra c’è il MyClubPass, confermato anche quest’anno dopo il successo della passata stagione. È il pass che consente ai tifosi più sfegatati di seguire tutte le partite della propria squadra del cuore a 29,99 euro al mese. L’abbonamento è mensile, quindi privo di vincoli.

Ricordiamo, infine, che la Serie A riprenderà a giocare il 10 ottobre, con gli anticipi Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Domenica all’ora di pranzo il big match tra Como e Roma, mentre nel pomeriggio sono in programma le sfide Lazio-Monza, Lecce-Bologna e Sassuolo-Milan, con Cagliari-Juventus posticipo serale. Lunedì chiuderanno il calendario del sesto turno di campionato Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.

https://www.youtube.com/watch?v=eZzgCKBheaE&pp=ygUMc2VyaWUgYSBkYXpu

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