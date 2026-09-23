Connessione globale low cost con Airalo: pacchetti dati flessibili e addio roaming costoso

La migliore alternativa al roaming costoso non è affidarsi a una rete WiFi pubblica locale quando viaggi all'estero o acquistare una SIM sul posto, ma scegliere Airalo e configurare la tua eSIM con un piano dati dedicato per oltre 200 paesi e territori in tutto il mondo.

Dalla piattaforma web all'applicazione dedicata, l'installazione di Airalo è un gioco da ragazzi. Puoi scegliere tra profili dedicati a un singolo paese, opzioni regionali ideali per itinerari che toccano più paesi confinanti oppure formule a copertura globale ideali per i viaggiatori frequenti. In base alle tue abitudini di consumo, puoi individuare il pacchetto perfetto tra tagli di dati diversificati per volume e durata temporale, persino con un'opzione a dati illimitati.

Una volta completata l'operazione, l'installazione dell'eSIM si completa in pochissimi minuti tramite la scansione di un codice QR o la configurazione automatica da app via WiFi. Potrai lasciare la tua scheda telefonica primaria attiva nello smartphone e, al tuo arrivo, avere internet grazie al tuo piano dati configurato con Airalo.

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