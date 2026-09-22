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Disney+ mette in offerta i piani di 6 mesi con sconti fino al 25%

I prezzi partono da 5,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi il piano si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento.
Disney+ mette in offerta i piani di 6 mesi con sconti fino al 25%
I prezzi partono da 5,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi il piano si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento.
Federico Pisanu
Pubblicato il 22 set 2026
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Rientra nella normalità delle cose stufarsi del catalogo di un servizio streaming, in particolare se dopo un po’ di tempo risulta monotematico e poco di qualità. Un’alternativa in tal senso arriva da Disney+, piattaforma che fa della varietà il suo principale punto di forza, potendo spaziare da un genere all’altro con grande semplicità. In questo momento i piani di sei mesi sono in offerta a partire da 5,99 euro al mese, con la possibilità di risparmiare fino al 25% in base al piano prescelto (lo sconto massimo è riservato al piano Premium, disponibile da 11,99 euro al mese).

Pagina offerta Disney+

La varietà dicevamo. Da questo punto di vista, Disney+ fa le cose fatte per bene. Prima di tutto si rivolge ai nostalgici dei grandi classici Disney, che non sono solamente i bambini di oggi, ma anche i bambini di ieri, che nel frattempo sono diventati adulti. Nella sezione Disney sono disponibili anche i nuovi Originals, il cui merito è quello di unire tutta la famiglia, per una ricetta sempre vincente.

Squadra che vince non si cambia, quindi. Uno slogan, quello appena citato, che diventa palese quando si accede alla sezione Pixar, dove i film d’animazione moderni non hanno nulla da invidiare a quelli del passato, anzi. Un altro luogo dove sognare è la sezione Marvel, che all’interno di Disney+ si prende per mano con Star Wars, con i loro titoli distinti, sì, ma comunque sempre legati da uno speciale filo invisibile.

La varietà prosegue con gli ultimi due brand inclusi nella piattaforma streaming statunitense, da una parte Hulu e dall’altra National Geographic. Hulu, per chi ancora non lo conoscesse, offre non solo reality e programmi televisivi di vario genere, ma anche serie e film che si rivolgono a un pubblico di adulti. National Geographic è invece un grande classico, con i suoi documentari sulla natura in grado di ipnotizzare grandi e bambini.

Pagina offerta Disney+

https://www.youtube.com/watch?v=pOv6KipbKIY&pp=ygUjcGVyY3kgamFja3NvbiBlIGdsaSBkZWkgZGVsbCdvbGltcG8%3D

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