Kena Mobile con 5G a 5,99 euro al mese: 300 giga, minuti illimitati e 200 SMS

L'operatore virtuale Kena Mobile ha lanciato una nuova promozione molto interessante che permette di avere, a soli 5,99 euro al mese per sempre, un ricco pacchetto che include: fino a 300 Giga di traffico internet su connettività 5G veloce fino a 250 Mbps, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili e 200 SMS, il tutto senza alcun costo di ingresso grazie ad attivazione, SIM fisica e spedizione a domicilio totalmente gratuite.

La promozione è accessibile sia da chi effettua la portabilità mantenendo il proprio numero da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e dalla maggior parte degli altri operatori virtuali (MVNO), sia da chi decide di registrare un nuovo numero. Abiltando il servizio di ricarica automatica si avranno a disposizione 300 giga invece dei 200 previsti dalla tariffa base, un quantitativo più che sufficiente per ogni genere di attività.

L'offerta include la connettività su rete 5G con velocità di download fino a 250Mbps che poggia sulla solidità dell'infrastruttura mobile di TIM. A completare il quadro della promozione c'è la totale assenza di penali, vincoli contrattuali di durata o costi nascosti, con un'app mobile da cui potrai gestire il tutto con la massima comodità.

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