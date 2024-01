WiFi 7: certificati primi device che supportano il nuovo standard

La WiFi Alliance ha iniziato a certificare i dispositivi che supportano WiFi 7, la prossima generazione di Internet wireless domestico. Nel 2024 si assisterà quindi al rilascio nuovi prodotti tecnologici come smartphone, laptop e router dotati di questo nuovo standard. Ciò potrebbe porterà a enormi vantaggi in termini di velocità ed efficienza, anche rispetto all’attuale WiFi 6E. In un comunicato ufficiale, la WiFi Alliance afferma che il WiFi 7 sarà migliore degli standard esistenti per diverse attività. Tra queste vi sono lo streaming a larghezza di banda elevata, i giochi wireless a bassa latenza o la realtà virtuale. Kevin Robinson, CEO di WiFi Alliance, ha dichiarato al sito The Verge che il WiFi 7 è la “prima generazione costruita da zero” per la banda 6 GHz, la fascia di spettro wireless più veloce e più ampia utilizzata per la prima volta dal WiFi 6E.

WiFi 7: più efficienza e stabilità con Multi-Link Operation

WiFi 7 offre il doppio della larghezza di banda del canale (da 160 MHz a 320 MHz) rispetto ai dispositivi più veloci sugli standard WiFi 5, 6 o 6E. Ciò significa che potrebbe essere possibile effettuare download in modalità wireless ad una velocità di circa due gigabit al secondo. Oltre alla nuova certificazione, presto verrà introdotta anche la Multi-Link Operation (MLO). Si tratta essenzialmente di un'aggregazione di collegamenti wireless: connessioni legate distribuite su due o tre delle bande da 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Questa offrirà maggiore velocità e maggiore stabilità quando si esce dalla portata di una banda, poiché ci si potrà collegare ad un'altra banda sulla stessa rete. MLO offre anche vantaggi in termini di latenza.

Bisogna sottolineare però che non tutti i router supporteranno necessariamente la connessione a tutte e tre le bande contemporaneamente. Un router più economico, ad esempio, potrà connettere solo due bande alla volta. Tuttavia, si tratta sempre di un miglioramento rispetto ad oggi, considerando che anche i migliori router supportano ancora solo una connessione per dispositivo. WiFi Alliance ricorda che il nuovo standard apporterà diversi miglioramenti. Tra questi vi sono maggiore efficienza, throughput e stabilità, ma anche la retrocompatibilità dei dispositivi WiFi 7 con le versioni precedenti del WiFi. Infine, è utile ricordare che dispositivi più vecchi non beneficeranno direttamente delle nuove funzionalità dei router WiFi 7. Tuttavia, non passerà molto tempo prima che lo facciano i laptop e smartphone più recenti.