Con il potente router Wi-Fi 6E mesh tri-band, mai più latenza di rete

eero Pro 6E è la più recente novità della serie eero 6 con sistema Wi-Fi mesh. Pro 6E vanta il primo sistema Wi-Fi mesh di eero abilitato al Wi-Fi 6E, supporta velocità di rete fino a 2,3 Gbps, offre copertura per oltre 100 dispositivi contemporaneamente e permette l'accesso alla banda 6 GHz, assicurando che più device possano navigare a velocità di oltre un gigabit in tutta la casa. Che aspetti a farlo tuo? Lo trovi su Amazon a 359 euro, tutto incluso.

Eero Pro 6E, una bomba per il Wi-Fi

Eero Pro 6E è, come scritto, il primo sistema Wi-Fi mesh eero abilitato al Wi-Fi 6E e la più recente offerta tri-band. In grado di supportare velocità Wi-Fi fino a 2,3 Gbps (un gigabit cablato e 1,3 Gbps wireless) e oltre 300 device, eero Pro 6E offre velocità Wi-Fi di oltre un gigabit in tutta la casa e sfrutta la banda 6 GHz per consentire l'accesso a una nuova e spaziosa ‘corsia di traffico’ per il Wi-Fi, per assicurare velocità più elevate e meno congestione sulla rete domestica.

Con una porta Ethernet da 2,5 GbE e una da 1,0 GbE su ogni dispositivo, può inoltre supportare piani internet multigigabit. Inoltre, grazie alla larghezza di banda Wi-Fi aggiuntiva di canali radio a 160 MHz, eero Pro 6E supporta la connessione veloce, per attività come AR, VR e streaming a 8K. La confezione singola di eero Pro 6E copre fino a 190 metri quadrati, la confezione da due copre fino a 370 metri quadrati, mentre la confezione da tre copre fino a 560 metri quadrati.

Ogni device ha 2 porte da 1,0 GbE per la connessione gigabit via cavo e fornisce anche l'accesso a canale radio a 160 MHz per una connessione wireless più veloce rispetto alle precedenti offerte eero con dual-band. Un singolo eero 6+ copre fino a 140 metri quadrati; un 2-pack copre fino a 280 metri quadrati; e un 3-pack copre fino a 420 metri quadrati. Un mostro di potenza e utilità: fallo tuo su Amazon seguendo questo link e non te ne pentirai.