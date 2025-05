Wi-Fi pubblici e minacce digitali: come Surfshark ti salva dai cyber attacchi

Nel 2025, la sicurezza digitale non è più solo un tema da esperti IT. È un’esigenza concreta per chiunque utilizzi internet. Ogni volta che ci connettiamo a una rete Wi-Fi pubblica – in aeroporto, in hotel o al bar – i nostri dati possono essere esposti a potenziali minacce. È proprio in questi contesti che una VPN come Surfshark si rivela essenziale.

Surfshark: VPN rapida per dispositivi illimitati (a un prezzo imbattibile)

A fronte di rischi crescenti, Surfshark si propone come soluzione completa per utenti singoli e famiglie:

Offerta attuale: solo 2,19 € al mese (invece di 4,38 €), con 3 mesi extra gratuiti

Dispositivi illimitati : puoi proteggere laptop, smartphone, tablet e persino smart TV con un solo abbonamento

Ad blocker integrato : blocca pubblicità invasive, malware e tracker

Protezione su reti Wi-Fi pubbliche : come negli aeroporti, hotel o coworking

Politica “no log” e crittografia avanzata : nessuna registrazione delle tue attività

Tecnologia Nexus: che instrada il traffico su più server, rendendo la connessione ancora più anonima e stabile

Massima protezione, minimo sforzo

Surfshark si installa facilmente su Windows, macOS, Android, iOS e anche su router e smart TV. In pochi click sei protetto. E se vuoi di più, puoi attivare Surfshark One: un pacchetto che include anche antivirus, motore di ricerca privato e avvisi in caso di fuga di dati.

Proteggi la tua privacy

Con meno di una tazzina di caffè al mese, puoi ottenere protezione illimitata per tutti i tuoi dispositivi. In un mondo in cui anche un Wi-Fi gratuito può diventare una trappola, Surfshark si conferma un investimento intelligente per la tua sicurezza.

Per conoscere un'offerta completa con Surfshark clicca qui.

