Wi-Fi 7: Microsoft testa il supporto in Windows 11

Microsoft sta attualmente testando il supporto Wi-Fi 7 in Windows 11, che offre velocità multi-gigabit e throughput, latenza e affidabilità migliorati rispetto alle precedenti generazioni. In particolare, Wi-Fi 7 apporta notevoli progressi con i canali superwide da 320 MHz esclusivi dello spettro da 6 GHz. Quest’ultimi vantano un throughput doppio rispetto al Wi-Fi 6, facilitando velocità multigigabit per i dispositivi abilitati Wi-Fi. Inoltre, il supporto Multi-Link Operation (MLO) migliora la distribuzione del traffico tra i collegamenti. La recente tecnica di modulazione avanzata 4K QAM (Quadrature Amplitude Modulation) offre anche un aumento del 20% delle velocità di trasmissione rispetto al 1024 QAM del Wi-Fi 6, migliorando l'efficienza complessiva del trasferimento dei dati. Secondo Microsoft tale standard, noto anche come IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT), è una tecnologia rivoluzionaria che offre velocità, affidabilità ed efficienza senza precedenti per i dispositivi wireless.

Wi-Fi 7 su Windows 11: fino a quattro volte più veloce del Wi-Fi 6

Il nuovo standard è innovativo sotto diversi punti di vista. Come ricordato dall’azienda di Redmond in un post sul blog ufficiale: “Con Wi-Fi 7, puoi usufruire di velocità multi-gigabit sul tuo PC Windows e sperimentare velocità fino a 4 volte più veloci rispetto a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E e quasi 6 volte più veloci rispetto a Wi-Fi 5”. Per sfruttare le potenzialità di tale standard, gli utenti avranno bisogno di un access point e di un computer compatibile. Entrambi i requisiti sono già introdotti sul mercato da diversi fornitori. È anche importante notare che le prestazioni dei sistemi Wi-Fi 7 possono variare a seconda del produttore e delle capacità hardware del dispositivo.

Il supporto Wi-Fi 7 è ora in fase di test nella build 26063 di Windows 11 Insider Preview, rilasciata nelle scorse ore su Canary Channel. Gli utenti Windows Insider nel Dev Channel non riceveranno subito questa build poiché Redmond sta attualmente testando la servicing pipeline per Windows 11 24H2. Lo scorso gennaio, Microsoft ha affermato che il supporto per la specifica USB4 versione 2.0 arriverà anche su Windows 11. La velocità di trasferimento USB sarà aumentata fino a 80 Gbps su cavi USB Type-C. Infine, tra le novità, l'azienda ha anche iniziato a testare una nuova controversa funzionalità che apre automaticamente l'assistente Copilot dopo l'avvio di Windows 11. Ciò avverrà soltanto su sistemi con display da 27 pollici e larghezze di pixel di almeno 1920 pixel.