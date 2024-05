Prova Fastweb Fibra per 30 giorni con rimborso completo

Fastweb offre diverse opzioni per la connessione Internet tramite fibra ottica, concepite per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Le sue promozioni garantiscono elevate velocità di connessione e una serie di servizi extra che arricchiscono l'esperienza online in modo completo e soddisfacente.

Fastweb Fibra: i dettagli delle promo

Il pacchetto Fastweb Casa include una connessione ultraveloce in fibra ottica con attivazione gratis, e la possibilità di sottoscrivere l'assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa per una maggiore tranquillità e sicurezza domestica. Inoltre, gli abbonati possono accedere ai corsi della Fastweb Digital Academy, che offrono formazione e aggiornamenti su temi legati alla tecnologia.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di provare il servizio per 30 giorni, con la garanzia di rimborso completo se si cambia idea. Il pacchetto include anche l'Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 e chiamate illimitate nazionali per fissi e mobili.

Fastweb Casa ha un costo mensile di 29,95 euro, con l'opzione di arricchirlo ulteriormente con l'Opzione Plus, che offre vantaggi esclusivi come assistenza diretta e la scelta mensile di vantaggi personalizzati.

Fastweb Casa Plus è il potenziamento del pacchetto base, offrendo tutti i suoi vantaggi e la possibilità di includere due assicurazioni Quixa e l'Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, oltre a due amplificatori Wi-Fi Booster.

Il costo mensile del pacchetto Fastweb Casa Plus è di 36,95 euro mensili, offrendo un'opzione completa per chi desidera tutti i servizi aggiuntivi offerti da Fastweb.

Costi ed altro

Per sottoscrivere le promozioni Fastweb è possibile contattare l'operatore al numero 146 oppure accedere alla pagina di attivazione direttamente qui. È importante verificare la disponibilità dei servizi nella propria zona prima di sottoscriverli, poiché potrebbero essere soggetti a limiti tecnologici e/o di copertura geografica.

La tariffa che prevede internet illimitato a casa del provider Fastweb non prevede alcun costo iniziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.