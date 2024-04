Mondly: pacchetto a vita per imparare nuove lingue al 95% di sconto!

Mondly propone un'offerta unica nel panorama delle app dedicate all'apprendimento delle lingue grazie al suo innovativo approccio basato sulla gamification. Questo metodo non solo rende l'apprendimento più divertente, ma accelera anche il processo di assimilazione della lingua attraverso attività interattive e coinvolgenti.

Mondly: impara divertendoti

Con Mondly, hai l'opportunità di scegliere tra 41 lingue diverse, dai classici come inglese, spagnolo e francese, a lingue meno comuni. Ogni corso è strutturato per guidarti dall'inizio alla padronanza della lingua, adatto sia per principianti che per chi ha già delle basi. L'applicazione sfrutta i principi della gamification per trasformare l'apprendimento in un gioco, combinando scienza neurale e tecnologie all'avanguardia. Questo approccio non solo mantiene alta la motivazione, ma aiuta anche a memorizzare più velocemente nuovi vocaboli e regole grammaticali.

Mondly offre una vasta gamma di esercizi che coprono diversi aspetti della lingua. Potrai migliorare la tua pronuncia ascoltando madrelingua, esercitarti in conversazioni reali con un Chatbot che utilizza riconoscimento vocale e consolidare la memoria con sistemi di ripetizione spacchettati.

Una delle offerte più allettanti di Mondly è l'opzione di acquistare un accesso a vita a tutte le sue funzionalità con un incredibile sconto del 95%, a soli 99,99€. Questo pagamento una tantum ti libera da ulteriori preoccupazioni di rinnovi, garantendoti l'accesso perpetuo al servizio. Per chi preferisce un impegno meno duraturo, Mondly offre anche abbonamenti mensili e annuali. Potrai accedere a un singolo corso di lingua per 9,99€ al mese, oppure espandere il tuo apprendimento con un abbonamento annuale a soli 47,99€. Rimane vantaggiosa però l'offerta una tantum, perché oltre ad avere l'abbonamento a vita, potrai accedere a tutte e 41 le lingue disponibili nell'offerta, mentre negli altri abbonamenti potrai scegliere soltanto una lingua da imparare, di fatto rendendo il tutto meno conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.